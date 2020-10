Politie voert gerichte controleactie uit na recente inbraken Tim Van Der Zeypen

12 oktober 2020

13u15 1

De politiezone van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft in Rijmenam bij Bonheiden een gerichte controleactie uitgevoerd. “Dat gebeurde naar aanleiding van recente inbraken”, zegt de politiezone. De actie duurde zo’n vijfenhalf uur en werd uitgevoerd door een anonieme patrouilleploeg samen met nog enkele leden van het fietsteam. “Er werden elf voertuigen en drie personen gecontroleerd”, klinkt het nog bij de politiezone. “Een van hen was bij de politie gekend. Een tweede persoon bleek een kleine hoeveelheid drugs op zak te hebben.” De drugs werd in beslag genomen.