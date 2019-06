Politie voert 367 alcoholcontroles uit: vijftien bestuurders blazen positief TVDZM

23 juni 2019

16u30 0 Bonheiden De lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katlelijne-Waver en Putte) heeft afgelopen nacht 367 autobestuurders laten blazen. Vijftien dronken bestuurders liepen tegen de lamp.

Langs de Rijmenamseweg in Bonheiden werden 251 ademtests afgenomen. Elf bestuurders hadden te veel gedronken. Zes personen moesten hun rijbewijs inleveren voor drie uur, vijf anderen deden dat voor zes uur. “Een bestuurder bleek niet in België te wonen. Hij had 1,24 promille (goed voor 6 glazen, red.) alcohol in zijn bloed”, meldt de politiezone. “De bestuurders moest de boete van 1.260 euro onmiddellijk betalen. Ook zijn rijbewijs werd voor zes uur lang ingetrokken.”

Drugstest

Langs de Mechelsebaan in Duffel werden vier bestuurders betrapt op dronken rijden. “Twee bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor drie uur. We trokken ook nog de rijbewijzen in van twee autobestuurders gedurende zes uur.” Een autobestuurder moest ook een drugstest ondergaan. Hij bleek niet onder invloed te zijn van drugs. De afgenomen alcoholcontroles maken deel uit van de BOB-zomercampagne van de politie.