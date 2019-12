Politie neemt voertuig in beslag nadat chauffeur weigert om speekseltest af te staan TVDZM

De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte, red.) heeft de wagen in beslag genomen van een autobestuurder. De chauffeur weigerde om een speekseltest en bloedproef af te leggen. Hij werd tegengehouden tijdens alcoholcontroles van de politie in Bonheiden en Duffel. “Naast de wagen werd ook zijn rijbewijs ingetrokken. Dit voor vijftien dagen”, zegt politie nog. Tijdens de controleacties werden er in totaal 342 chauffeurs aan de kant gezet. “335 chauffeurs bliezen safe”, gaat de politie verder. “Verder moesten nog vier chauffeurs in hun rijbewijs inleveren voor zes uur, twee anderen deden dat voor drie uur.” Tijdens de controles werden er tot slot ook nog twee proces-verbalen opgesteld omdat de chauffeurs geen veiligheidsgordel droegen.De controle-acties kaderden in de BOB-wintercampagne.