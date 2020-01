Politie flitst vier autobestuurders TVDZM

08 januari 2020

De politiezone Bodukap heeft bij twee verschillende snelheidscontroles in de zone zeventig in totaal 1.064 autobestuurders gecontroleerd. Vier chauffeurs werden geflitst. Zo werden er twee autobestuurders geflitst op de Rijmenamseweg in Bonheiden. Hier reed een chauffeur maar liefst 23 kilometer per uur te snel. In de Vaatjesstraat werden de twee andere chauffeurs dan weer geflitst. Alle vier chauffeurs mogen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus verwachten.