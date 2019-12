Politie flitst chauffeur aan 101 kilometer per uur in Doornlaarstraat TVDZM

10 december 2019

12u00 1 Bonheiden In de Doornlaarstraat is een autobestuurder geflitst aan een snelheid van 101 kilometer per uur. Dat is maar liefst 31 kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten.

De politie van Bodukap controleerde er tijdens de controle-actie in totaal 146 chauffeurs. Hiervan reden er naast de snelheidsduivel nog twee andere chauffeurs te snel. “Ook zij zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen ontvangen”, klinkt het bij de politiezone.

In oktober jongstleden vroegen de buurtbewoners van de Doornlaarstraat nog aan de gemeente en de politie van Bodukap om het probleem van snelheidsduivels in hun straat aan te pakken. Na eigen snelheidsmetingen bleek dat er effectief een probleem is met overdreven snelheid.

1 op 3

“Tussen 17 september en 2 oktober, reed er één op drie te snel”, klonk het destijds bij de inwoners. “In totaal werden er 1.019 voertuigen geregistreerd. 332 voertuigen daarvan reden met een snelheid hoger dan 70 kilometer per uur. ”

Schepen van mobiliteit Bart Vanmarcke (Open VLD) liet toen weten dat onder voorbehoud van de afronding van de meerjarenbegroting er vanaf 2021 een trajectcontrole in de straat zal worden uitgerold.