Politie flitst 46 chauffeurs: Drie chauffeurs rijden dubbel zo snel Tim Van Der Zeypen

25 juni 2020

12u45 0

De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft een snelheidscontrole gehouden in de Guldensporenlaan in Bonheiden. Op die plek telt er een maximum toegelaten snelheid van dertig kilometer per uur. “Er werden 175 chauffeurs gecontroleerd, 46 autobestuurder reden te snel”, luidt het bij de politiezone. Tijdens de controles werden er ook drie chauffeurs betrapt die dubbel zo snel reden. Ze reden respectievelijk 61, 64 en 65 kilometer per uur. Deze chauffeurs zullen het binnenkort mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Ze riskeren een geldboete alsook een rijverbod.