Politie flitst 41 bestuurders tijdens snelheidscontroles Tim Van Der Zeypen

14 mei 2020

16u35 1 Bonheiden De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft snelheidscontroles gehouden op de Oude Liersebaan in Duffel en langs de Muizensteenweg in Bonheiden. In totaal werden er 1.009 bestuurders gecontroleerd, 41 van hen reden te snel.

In Duffel werd een chauffeur geflitst aan 102 kilometer per uur. Hier telt er een maximale toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur. Op de Muizensteenweg klokte dan weer een chauffeur af op 91 kilometer per. Dat is maar liefst ’31 kilometer per uur sneller dan toegestaan. Beide chauffeurs mogen het binnenkort gaan uitleggen aan de politierechter. Ze riskeren naast een rijverbod ook nog een bijkomende geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro.