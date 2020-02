Politie flitst 27 autobestuurders TVDZM

06 februari 2020

15u00 0

De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft in Bonheiden 27 autobestuurders geflitst. Ze deed dat tijdens twee verschillende snelheidscontroles. De ene gebeurde op de Putsesteenweg, de andere controle vond plaats langs de Dijleweg. In totaal werden er 1.170 autobestuurders gecontroleerd. Zowel op de Putsesteenweg als de Dijleweg werden er twee snelheidsduivels betrapt. Ze reden allebei 96 kilometer per uur. Dat is op die plaatsen zo’n 26 kilometer per uur te snel.