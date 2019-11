Politie flitst 26 autobestuurders TVDZM

28 november 2019

De lokale politie van Bodukap heeft 26 autobestuurders geflitst. De politie stond onder meer opgesteld langs de Rijmenamseweg in Bonheiden. Hier telt er een maximum toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur. “Van de 940 gecontroleerde chauffeurs, reden er hier negentien te snel”, klinkt het bij de politie. “Zij zullen een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten.” Ook in Putte werd er gecontroleerd. Hier stond de politie opgesteld in de Hoogtstraat. Hier mogen autobestuurder maximum vijftig kilometer per uur rijden. Zeven van de in totaal 146 gecontroleerde chauffeurs werden geverbaliseerd.