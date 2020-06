Politie controleert op snelheid in fietsstraat Tim Van Der Zeypen

15u25 0 Bonheiden De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft bij een snelheidscontrole in een fietsstraat in Bonheiden 36 chauffeurs gecontroleerd op hun snelheid.

De controleactie vond plaats in de Van den Reecklaan. “Eén chauffeur hield zich niet aan de opgelegde maximum snelheid van dertig kilometer per uur. Hij werd geflitst aan 44 kilometer per uur”, aldus de politiezone. Verder werd er maandagochtend ook nog een snelheidscontrole gehouden op de Mechelsesteenweg. Hier telt er een maximum toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur. “Er werden 983 chauffeurs gecontroleerd, dertien ervan werden geflitst”, besluit de politiezone. Hier bedroeg de maximum toegelaten snelheid 74 kilometer per uur.