Politie controleert op gsm-gebruik achter het stuur: “34 chauffeurs geverbaliseerd” Tim Van Der Zeypen

04 maart 2020

12u00 0 Bonheiden De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft een controleactie gehouden in Duffel en Bonheiden. Er werd gecontroleerd op het gebruik van de gsm achter het stuur en op het dragen van de veiligheidsgordel.

“34 chauffeurs werden geverbaliseerd, 23 van hen gebruikten hun gsm achter het stuur”, meldt de politiezone. “Een andere chauffeur droeg dan weer zijn gordel niet.” Verder maakten vier chauffeurs meerdere overtredingen. Zo waren ze niet enkel met hun gsm bezig, maar droegen ze ofwel hun gordel niet, of waren er problemen met hun nummerplaat. Anderen waren bovendien niet in orde met hun technische keuring of lading.

Tot slot verbaliseerde de politie ook nog enkele andere weggebruikers. “Een iemand gebruikt zijn richtingsaanwijzer niet, een andere had zich geparkeerd op een oversteekplaats voor voetgangers”, besluit de politie. “Daarnaast haalde een chauffeur in op een kruispunt en kregen twee chauffeurs een proces-verbaal van waarschuwing omdat hun autoverlichting defect was.”