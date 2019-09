Politie controleert in Zwarte Leeuwstraat TVDZM

17 september 2019

De lokale politiezone Bodukap heeft een controleactie gehouden in de Zwarte Leeuwstraat. Dat is een fietsstraat. Hier mogen auto’s niet sneller rijden dan dertig kilometer per uur en geen fietsers inhalen. Op een uur tijd controleerde de politie 145 auto’s. “Zeven bestuurders waren in overtreding”, luidt het bij de politiezone. “Vijf chauffeurs haalden fietsers in, twee anderen waren hun gsm aan het gebruiken tijdens het sturen.” Tot slot werden er ook veertien chauffeurs betrapt op te snel rijden. Ook zij mogen een proces-verbaal in hun brievenbus verwachten.