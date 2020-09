Politie controleert in schoolomgevingen: “468 voertuigen op bon gezwierd” Tim Van Der Zeypen

12 september 2020

11u10 0 Bonheiden De politiezone van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar in totaal 468 auto’s op de bon gezwierd. De politie controleerde onder meer in schoolomgevingen en in fietsstraten.

Bij de controles werden er in totaal 7.849 voertuigen gecontroleerd door de politie. Ook al werden er minder voertuigen gecontroleerd in de zone dertig en fietsstraten dan in de bebouwde kom, de politie verbaliseerde net daar meer chauffeurs. Zo werden er daar 281 voertuigen geflitst. “Honderd overtredingen vonden plaats langs de Dijleweg”, zegt de politiezone nog.

Politierechtbank

Er werd ook nog een chauffeur geflitst met zeventig kilometer per uur. De bestuurder reed dus maar liefst veertig kilometer per uur te snel. Hij mag het binnenkort gaan uitleggen voor de politierechter in Mechelen. Hij riskeert naast een rijverbod ook nog een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro.

In de bebouwde kom tot slot liepen er tijdens de verschillende snelheidscontroles 187 autobestuurders tegen de lamp. Een ervan klokte af op 83 kilometer per uur en riskeert diezelfde sanctie van de politierechter als de andere snelheidsovertreder in Bonheiden. In de bebouwde kom werd er voornamelijk in Putte op de Leuvensbaan te snel gereden. “Daar werden er 77 overtredingen genoteerd”, besluit de politie.

