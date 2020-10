Personeel en schepenen Bonheiden dansen samen op ‘Jerusalema’: “Positieve noot in coronatijden” Antoon Verbeeck

13 oktober 2020

14u12 0 Bonheiden Het gemeentelijk personeel van Bonheiden trok vandaag de dansschoenen aan om samen op de populaire hit ‘Jerusalema’ van Master KG featuring Nomcebo te dansen aan het gemeentehuis. Ook enkele leden van het schepencollege dansten mee.

“Dat deze coronatijden ons allen niet altijd even vrolijk en opgewekt maken, is niet te vermijden. Daarom vonden we het dan ook belangrijk om als collega’s zelf steeds de positieve noot er te blijven inbrengen. Nadat reeds vele bedrijven, gemeentebesturen en ziekenhuizen het ons al voordeden, vonden we dat het aan ons was om samen de ‘Jerusalema Dans Challenge’ aan te gaan”, vertelt Cindy Goovaerts van de jeugddienst. Schepenen Pascal Vercammen (Open Vld) en Mieke Van den Brande ( CD&V) sloten zich bij het gezelschap aan. “Als gemeentebestuur verleenden we meteen onze medewerking aan dit leuke initiatief. De enige voorwaarde was dat de danssessie op een coronaveilige manier moest plaatsvinden”, klinkt het. Alle filmpjes van de challenge worden tot één geheel gemonteerd en krijgen eerstdaags op de Facebookpagina van het gemeentebestuur en de jeugddienst van Bonheiden een plaatsje.

