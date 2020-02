Participatieplatform 2820vraagt wordt ingezet voor zoektocht naar kandidaten voor Cultuurpluim Antoon Verbeeck

15 februari 2020

Het gemeentebestuur van Bonheiden wil graag van de inwoners weten wie volgens hen de Cultuurpluim 2020 verdient.

De Cultuurpluim is een officiële erkenning van een geleverde prestatie door een persoon of vereniging die een meerwaarde biedt voor het culturele leven in Bonheiden of door een inwoner of vereniging van Bonheiden voor een andere gemeente of stad. Op het participatieplatform www.2820vraagt.be kan je kandidaten voordragen. “Na de ‘voordrachtronde’, die eindigt op 5 maart, zal de cultuurraad bepalen welke kandidaturen ontvankelijk zijn, dit op basis van de ingediende motivatie. Ze maken ook bekend welke genomineerden naar de ‘stemronde’ gaan. Tussen 17 en 31 maart kan je via www.2820vraagt.be je stem uitbrengen”, deelt het lokaal bestuur mee. De erkenning wordt tijdens de Erfgoednacht op zaterdag 25 april om 18.30 uur in de Sint-Martinuskerk in Rijmenam uitgereikt.