Paaskaarten en eitjes voor Imeldapatiënten: “Nood aan morele ondersteuning is groot” Antoon Verbeeck

12 april 2020

09u39 0 Bonheiden Elke patiënt van Imeldaziekenhuis van Bonheiden ontvangt dit weekend een paaskaart met een bijzondere paaswens. Op de RCU-afdelingen, Elke patiënt van Imeldaziekenhuis van Bonheiden ontvangt dit weekend een paaskaart met een bijzondere paaswens. Op de RCU-afdelingen, waar de CoVid-19 positieve patiënten liggen , werden deze kaarten persoonlijk ondertekend door alle medewerkers die op de dienst werken.

Verpleging, medewerkers van onderhoud en logistiek en ook patiëntenbegeleiding tekenden alle kaarten. Een extra steun die door de patiënten erg gewaardeerd wordt, klinkt het in Imelda. Ida kon op vrijdag het ziekenhuis verlaten en kreeg net voor haar vertrek de paaskaart. “Hartverwarmend om een mooie paaskaartje te krijgen van het zorgpersoneel. Ik wil iedereen bedanken voor de goede zorgen”, zegt een ontroerde Ida.

Patiëntenbegeleiding

De nood aan morele ondersteuning voor de CoVid-19 patiënten en hun familie is volgens Imelda groot. “Samen met de verpleging bekijken we hoe we onze patiënten kunnen helpen. De afstand tussen de patiënten en ons is, gezien de uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen, letterlijk groot. Maar toch staan we dichtbij elke patiënt, we luisteren naar hun bezorgdheden, bekijken waarmee we hen kunnen helpen of gaan gewoon langs, voor een babbeltje. Dankzij de tablets op onze afdeling kunnen we contact maken met de familie, wat vaak ontroerend is. Wanneer de patiënt naar huis kan, zorgen we voor dat ook dit goed is voorbereid”, aldus Goedele Van Edom van de dienst Patiëntenbegeleiding. Naast de paaskaarten kregen patiënten op paaszondag paaseitjes bij hun ontbijt.