Paashaas en mascotte helpen schoolteam Klim Op bij het verdelen van boeken én paaseieren Antoon Verbeeck

02 april 2020

GO! Basisschool Klim Op uit Bonheiden brengt op vrijdag boeken, schriften en bundels rond naar 289 leerlingen. Het schoolteam wil zo de kinderen verder voorbereiden voor de online lessen. “Indien de lessen opgeschort blijven zullen we beroep moeten doen op afstandsonderwijs. Het ‘flipped the classroom‘-systeem is al zeer goed ingeburgerd in onze school zodat we het leerrecht kunnen garanderen. Onze leerlingen en zelfs onze kleuters krijgen live-sessies aangeboden. Het vertellen van een verhaal, poppenkast, padled, lesson up tot een dictee komt er allemaal in voor. Zelfs individuele leeslesjes op afstand worden aangeboden”, vertelt directeur Esther De Caluwe. Omdat het paasfeest van Klim Op werd afgelast, schakelde de school de hulp in van zowel de paashaas als schoolmascotte Klimoppertje. Naast de leerstof worden er ook paaseitjes uitgedeeld aan de deur. “Dit met respect voor de maatregelen die nu gelden. De kinderen mogen de deur pas openen wanneer we al vertrokken zijn.”