Oude bakkerijsite op grens Rijmenam-Keerbergen is ‘kankerplek’: “Geliefd bij sluikstorters en vandalen”

Bonheiden

Dat de oude bakkerij van Dits Delicatessen in de Rijmenamse Bakestraat een schandvlek is, daar zijn zowel meerderheid als oppositie in Bonheiden het er over eens. Sluikstorters en vandalen vinden al bijna tien jaar hun weg naar de site en in 2018 woedde er nog een brand . Burgemeester Lode Van Looy (BR30) gaat de curator vragen om de boel op te ruimen.