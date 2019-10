Opvallend: Bonheiden laat inwoners belangrijkste dossier kiezen Inwoners kunnen stem uitbrengen via site of op papier Antoon Verbeeck

25 oktober 2019

13u40 3 Bonheiden Het lokaal bestuur van Bonheiden heeft vrijdag het participatieplatform #2820Vraagt gelanceerd. Via een gelijknamige website en aan de hand van papieren bevragingen zal het bestuur onder deze naam de mening vragen van de inwoners. Op de site vinden inwoners al meteen een eerste vraag. Welk dossier krijgt prioriteit? De Sportkeet, Feestzaal Sint-Martinus of De Krankhoeve?

Het is de gemeente Bonheiden menens. Aan de start van de nieuwe legislatuur kondigde de kersverse coalitiepartners BR30, CD&V en Open Vld aan dat burgerparticipatie hoog op de agenda staat. Niet alleen kregen alle schepenen de bevoegdheid Participatie, vrijdag werd ook een platform in het leven geroepen: #2820Vraagt. “De afgelopen maanden hebben we wel tien bedrijven die gespecialiseerd zijn in participatie over de vloer gekregen. Daaruit is het platform #2820Vraagt ontstaan”, vertelt burgemeester Lode Van Looy (BR30).

Stemmen op markt

De eerste vraag voor de inwoners ligt al klaar: Welk project heeft de grootste impact op jouw vrijetijdsbeleving: feestzaal Sint-Martinus, de Krankhoeve of de sportkeet? “Inwoners en passanten van Bonheiden kunnen mee bepalen welk project als eerste de aandacht van het bestuur verdient. Dat kan door te stemmen op de website maar op de wekelijkse markt kan er ook gestemd worden. Daarnaast vind je ook nog een papieren formulieren in het gemeentelijk infoblad Rijmheide.”

Stemmen

“Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk burgers te bereiken. Dat zal uiteraard de nodige tijd vragen. Via de gemeentelijke kanalen, sociale media, pers en de markten brengen we het platform onder de aandacht. Ook de woonzorgcentra en ouderverenigingen worden ingelicht”, zegt Van Looy. “Via de site is inloggen noodzakelijk en wie op papier zijn stem uitbrengt zal ook eerst enkele vragen moeten invullen. Elke bewoner kan per vraagronde maar één keer stemmen, wel op één of meerdere projecten.”

Inwoners kunnen tot en met 30 november hun stem uitbrengen, via www.2820vraagt.be of via een papieren invulformulier. Op 4 december maakt het college bekend welk project de meeste stemmen kreeg.