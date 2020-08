Opsporingsbericht voor 83-jarige Yvonna Van Lierop Tim Van Der Zeypen

06 augustus 2020

12u00 0

De politie is op zoek naar de 83-jarige Yvonna Van Lierop. De vrouw uit Bonheiden is al sinds woensdag vermist. Ze verliet haar woning langs de Rijmenamseweg afgelopen woensdag. Vermoedelijk tussen 1.30 uur ’s nachts en 7.00 uur ’s ochtends. “Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar”, zegt de politie. Zij verspreidden nu op vraag van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket een opsporingsbericht. “Yvonna is 1 meter 60 lang en normaal gebouwd. Ze heeft kort grijs haar”, luidt het. De politie vermoedt ook dat ze haar bril niet meer draagt. “Heeft u haar gezien, gehoord of weet u waar ze kan zijn, kan u steeds met ons contact opnemen”, besluit de politie. Dit kan onder meer op het gratis telefoonnummer 0800/30.300 of via het tipformulier op deze website.