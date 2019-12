Oppositiepartij N-VA roept zelf raad voor maatschappelijk welzijn samen, meerderheid spreekt van politiek spel Antoon Verbeeck

16 december 2019

22u05 11 Bonheiden De fractie van oppositiepartij N-VA Bonheiden Rijmenam riep vanavond zelf de raad voor maatschappelijk welzijn samen, de vroegere OCMW-raad. Volgens N-VA hebben de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn, die na de gemeenteraad plaatsvinden, weinig tot geen inhoud. De voltallige meerderheid tekende present.

“Het afgelopen jaar heeft de meerderheid namelijk geen enkel inhoudelijk punt geagendeerd op de OCMW-raden. Dit is ongezien. Onze verbazing was dan ook groot dat het college van Burgemeester en schepenen besliste om ook in november helemaal geen OCMW-raad te houden. In de vorige legislatuur werden er minimaal elke maand ongeveer 15 punten besproken in een constructieve sfeer”, aldus raadslid Geert Teughels (N-VA). De fractie verzamelde de raadsleden op basis van een decreet dat stelt dat een vijfde van de raadsleden na zes weken zonder zitting de raad voor maatschappelijk welzijn mag samenroepen. N-VA en andere oppositiepartij Groen hadden een aantal punten geagendeerd. “Ik denk niet dat ze hun lesje hebben geleerd. Van de meerderheid leek alleen schepen van Sociale Zaken Hilde Schueremans echt geïnteresseerd.”

“Politiek spel”

Burgemeester van Bonheiden Lode Van Looy (BR30) was niet opgezet met de houding van N-VA. “Men speelt hier een politiek spelletje, dat bovendien de gemeente veel geld kost aan zitpenningen. Omdat de gemeente en het OCMW gefuseerd zijn verschijnen er al heel veel sociale punten op de agenda van de gemeenteraad. Het heeft dan geen zin om dit later op de avond opnieuw aan bod te laten komen tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn. N-VA heeft hier nog nooit één opmerking over gemaakt”, aldus Van Looy. De zitpenningen van de meerderheid gaan naar twee lokale goede doelen: ‘t Bergstke en Villa Praline. De zitpenningen van N-VA gaan eveneens richting Villa Praline.