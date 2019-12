Oppositiepartij N-VA pleit voor OCMW-raad met inhoud: “Gebrek aan dynamiek” Antoon Verbeeck

03 december 2019

14u38 0 Bonheiden Oppositiepartij N-VA is al geruime tijd bezorgd over de OCMW-raad in Bonheiden. Volgens de partij ontbreekt er dynamiek en zet de meerderheid geen enkel inhoudelijk punt op de agenda.

“Onze verbazing was dan ook groot dat het college van burgemeester en schepenen besliste om ook in november helemaal geen OCMW-raad te houden. Een onbegrijpelijke en onverantwoordelijke beslissing die grote gevolgen kunnen hebben voor de gemeente. Het kan anders, want in de vorige legislatuur werden er minimaal elke maand ongeveer 15 punten besproken in een constructieve sfeer. We vragen om nog voor 14 december een inhoudelijke OCMW-raad te organiseren”, aldus Geert Teughels (N-VA).

Schepen van Sociale Zaken Hilde Schueremans (CD&V) bedankt voor het voorstel van N-VA, ook al is ze zelf niet honderd procent tevreden met het verloop van de OCMW-raad. “Het klopt dat de OCMW-raden nu vrij sec verlopen. Dat heeft veel te maken met de nieuwe manier van werken, waarbij de OCMW-raad meteen na de gemeenteraad start. Voor onze administratie is het samenvoegen van de twee raden nieuw en dat vraagt zijn tijd. We gaan bekijken hoe we de OCMW-raad interessanter kunnen maken, maar ik laat me niet opjagen door N-VA.”