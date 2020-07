Openluchtconcerten met klassieke muziek op kasteeldomein Zellaer Antoon Verbeeck

28 juli 2020

09u20 0 Bonheiden In het kasteeldomein van Zellaer kan je op zondag 23 augustus de drie kleinschalige klassieke openluchtconcerten van ‘Klassiek Zellaer’ bijwonen, een initiatief van GC ‘t Blikveld.

Tussen 14 en 16.30 uur weerklinkt er onder andere muziek van Bach, Mozart en Elgar over het domein. Deelnemers circuleren in drie verschillende publieksgroepen, met telkens maximum 40 deelnemers per groep, tussen de drie concertplekjes die op wandelafstand van elkaar liggen. “Je krijgt daarbij een eigen ontsmette plooistoel op je eerste concertlocatie, die je vervolgens telkens zelf moet meenemen naar de volgende concertplek op je route. Wij garanderen dat elke concertplek voldoende ruim is om je telkens ‘bubbelgewijs’ op afstand van elkaar te installeren. Kortom, veilige omstandigheden waarin je toch live van prachtige klassieke muziek kan genieten”, deelt ‘t Blikveld mee. Je hoeft online slechts een ticket te kopen voor één van de drie publieksgroepen, waarmee je dan alle concerten kan meemaken. Ook bij minder mooi weer, zullen de concerten buiten plaatsvinden. Paraplu’s in bruikleen worden voorzien. Meer info en tickets via deze link.