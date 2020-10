Onderzoek rond behandeling darmziekten levert Imeldaziekenhuis Europese award op Antoon Verbeeck

08 oktober 2020

11u23 1 Bonheiden De IBD-kliniek van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden, onder leiding van Dr. Peter Bossuyt en Dr. Lieven Pouillon, ontvangt deze week de Europese Best Abstract Award voor hun onderzoek naar de optimale behandeling van inflammatoire darmziekten. De prijs wordt uitgereikt op het Europees congres aan de beste drie onderzoeksprojecten in Europa binnen het deelgebied van de inflammatoire darmziekten.

Chronische inflammatoire darmziekten (inflammatory bowel disease of IBD) omvatten de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Deze aandoeningen van het maagdarmstelsel komen voor bij ongeveer 50.000 mensen in België. In het Imeldaziekenhuis past men bij meer dan 100 patiënten een gepersonaliseerde dosering van het medicijn infliximab toe, door telkens de waarde van het medicijn te meten voor de toediening op het dagziekenhuis. Uit onderzoek - Imelda vergeleek haar resultaten met het GentseAZ Sint-Lucas - blijkt dat het systeem zorgt voor meer therapie-aanpassingen waardoor, na verloop van tijd, ongeveer slechts 5 procent van de patiënten nog te weinig medicatie krijgt. ”De gegevens van dit onderzoek zijn een grote stap vooruit in het onderzoek naar betere behandelingsstrategieën voor de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Ze tonen aan dat een strikte, gepersonaliseerde aanpak mogelijk is en zorgt voor snellere aanpassing van de behandeling bij patiënten met inflammatoire darmziekten”, klinkt het. Het onderzoek leverde Imelda de Best Abstract Award van de United European Gastroenterology Organization op. De beste onderzoeksprojecten worden geselecteerd uit meer dan 4.000 inzendingen.