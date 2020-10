Nieuwigheden bij Bonheidense bib: e-boeken en wijze uil met leestips voor kinderen Antoon Verbeeck

01 oktober 2020

16u35 0 Bonheiden Lezers van de bib van Bonheiden kunnen nu e-boeken lenen op hun eigen toestel. In de bib vinden kinderen van 6 tot 11 jaar ook ‘Bieblo’, een wijze uil, om raad vragen.

“Via het platform cloudLibrary kunnen leners telkens twee e-boeken lenen, twee e-boeken reserveren en elk boek maximaal zes weken houden. In de e-boekencollectie vinden vooral volwassen leners een aanbod aan vele Nederlandstalige en ook Engelstalige literaire en populaire romans en toegankelijke non-fictie. De dienst is een samenwerking tussen Cultuurconnect, Standaard Boekhandel en Bibliotheca. Leners melden zich aan met hun ‘Mijn Bibliotheek-profiel’ om e-boeken te lezen op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers. Over boetes hoeven ze zich geen zorgen te maken, want na zes weken verdwijnen de titels automatisch van het toestel”, deel Mieke Van den Branden (CD&V) mee, bibschepen in Bonheiden.

Leestips

“Omdat het voor kinderen niet altijd makkelijk is om in het grote boekenaanbod net die boeken te vinden die bij hen passen, lanceerde Cultuurconnect ‘Bieblo’, de wijze uil die aan de hand van een paar simpele vragen zomaar titels uit de eigen bibliotheekcollectie tevoorschijn tovert. Nog leuker: op het zoekmoment zijn de titels ook aanwezig. ‘Bieblo’ kreeg nu een plaatsje in de bib. Als volwassene kan je dan weer ‘Mijn Leestipper’ gebruiken in de zoektocht naar leestips.”

