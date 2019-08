Nieuwe manier van kortparkeren voer voor discussie: “Een schandpaal? Eerder een duwtje in de rug” Wannes Vansina

22 augustus 2019

17u35 2 Bonheiden De gemeente Bonheiden experimenteert vanaf halfweg september met een nieuwe manier van kortparkeren. Een display geeft aan hoelang iemand geparkeerd staat. Een aftelklok met groene cijfers telt de minuten af, een optelklok met rode geeft aan hoelang een wagen in overtreding staat. “Een publieke schandpaal”, zeggen sommige. “Eerder een duwtje in de rug voor parkeerders, omdat ze weten dat eventueel negatief gedrag zichtbaar is”, nuanceert schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld).

De drie keer twee parkeerplaatsen voor kortparkeren in het centrum van het dorp werden begin deze week afgebakend met een rode lijn en kregen een ‘30’ in het midden. Minder zichtbaar zullen de sensoren zijn waarmee de parkeerplaatsen worden uitgerust om te meten hoelang een wagen zich op die plaats bevindt. Parkeerwachters ontvangen realtime info over voertuigen in overtreding en kunnen hierdoor efficiënt optreden. Dat gebeurt in sommige andere steden en gemeenten ook, de echte vernieuwing is de aftel- en optelklok die half september wordt geplaatst.

Parkeerrotatie

De maatregel moet zorgen voor een verhoogde parkeerrotatie ten behoeve van de lokale handelaars. Stijn van slagerij-traiteur Bruynseels-Colpin is tevreden. “Een klant wil nu eenmaal voor de deur kunnen staan, anders rijdt hij door.” Sommige zien er eerder een publieke schandpaal in. “Ik vind dit geen goed idee”, zegt Malika. “Mensen die een brood gaan kopen, die rijden daarna sowieso toch door? En ben je slecht te been, dan haal je die 30 minuten nooit.” Ook Denise Maes vindt de rode aftelklok niet nodig, maar staat wel achter het principe van kortparkeren. “Dan is er tenminste plek voor wie even naar de bakker, beenhouwer of geldautomaat wil.”

Schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld) vindt dat ‘aan de schandpaal nagelen’ nogal sterk uitgedrukt. “Het is een vorm van sociale controle, om mensen bewuster te laten omgaan met hun parkeertijd. Dat is de insteek. We doen dit op expliciete vraag van de handelaars naar meer rotatieparkeerplaatsen.” Is het een succes, dan wordt het systeem ook toegepast in Rijmenam. Het systeem werd op vraag van de gemeente ontwikkeld en er zou interesse zijn van andere gemeenten.

Parkeertijd respecteren

Kenniscentrum VIAS staat niet negatief tegenover het proefproject. “Er zijn verschillende manieren om kortparkeren te organiseren. Op veel plaatsen gebeurt het door de eerste tien minuten gratis te maken en de daaropvolgende tijd zeer duur. Bonheiden probeert het op een andere manier.” Hij gaat ervan uit dat het niet de bedoeling is om mensen aan de schandpaal te nagelen, wel om hen de parkeertijd te laten respecteren. “Het is een nieuw systeem en dus moeilijk te voorspellen hoe gebruikers zullen reageren.”

Overigens zijn niet alle handelaars blij met de plaatsen voor kortparkeren. Bij Dame Blanche Lingerie vrezen ze net dat hun klanten parkeerplaatsen verliezen. “Wij ontvangen onze klanten met een koffie en bieden een uitgebreide service. Op dertig minuten zijn ze bij ons meestal niet buiten.”