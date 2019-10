Nieuwe kindergemeenteraad legt eed af Els Dalemans

12 oktober 2019

21u55 0 Bonheiden Bonheiden heeft een nieuwe kindergemeenteraad. De jonge raadsleden legden zaterdag officieel de eed af in de raadzaal van het gemeentehuis.

“De kindergemeenteraad van Bonheiden wordt telkens per schooljaar samengesteld, de huidige raad zal dus werken 2019-2020. De kinderen en jongeren van deze raad stellen telkens zelf hun agenda samen en beslissen autonoom welk advies ze aan de volwassen gemeenteraad geven.We nodigen voor deze plechtige gelegenheid telkens alle kinderen en jongeren van het vijfde en zesde leerjaar en van het eerste en tweede middelbaar uit onze gemeente uit.”

“Met de kindergemeenteraad wil het gemeentebestuur kinderen betrekken bij wat er allemaal in onze gemeente gebeurt. Ze kunnen via dit inspraakorgaan hun ideeën en wensen laten horen. Bovendien leren ze heel wat uit zo’n kindergemeenteraad: ze komen in contact met veel andere kinderen en andere meningen. De raadsleden moeten samen overleggen, luisteren naar anderen, vragen beantwoorden en oplossingen zoeken voor problemen. Wie in de kindergemeenteraad zit, leert tot slot meteen ook spreken in het openbaar.”