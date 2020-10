Nieuwe inwoners Bonheiden ontvangen bonnenboekje: “Unieke kans om nieuwe inwoners met jouw zaak te laten kennismaken” Antoon Verbeeck

02 oktober 2020

16u32 0 Bonheiden Het gemeentebestuur en de middenstandsraad van Bonheiden delen ook in 2021 een bonnenboekje uit aan nieuwe inwoners. Alle ondernemers uit Bonheiden kunnen deelnemen.

“Inwoners kunnen zo kennismaken met het ruime aanbod aan ondernemingen in onze gemeente. Ondernemers kiezen zelf en onder welke voorwaarden ze deelnemen. De bonnen moeten eenmalige promoties zijn waarbij je iets aanbiedt. De bon blijft geldig tot eind 2022. Enkele voorbeelden zijn: een korting van tien procent op vertoon van de bon, een gratis beurt van een dienst die je aanbiedt, als horecazaak zou je een gratis drankje kunnen aanbieden. Een unieke kans om nieuwe inwoners met jouw zaak kennis te laten maken”, klinkt het bij de gemeente. Deelnemen kost tachtig euro. Hierin zit het ontwerpen, drukken en verspreiden van de bon. Heb je vorig jaar al deelgenomen en mag het ontwerp van je bon hetzelfde blijven, dan betaal je maar 35 euro. Wil je deelnemen of heb je graag meer info over dit project, neem dan contact op via slaetswim@skynet.be.