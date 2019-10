Nieuwe inkomhal van Imeldaziekenhuis geopend: “We zullen blijven vernieuwen en investeren” Tim Van der Zeypen

26 oktober 2019

17u00 0 Bonheiden De directie van het Imeledaziekenhuis in Bonheiden heeft zaterdagvoormiddag de nieuwe inkomhal van hun ziekenhuis ingehuldigd. “Onze patiënten een warm welkom geven en onze medewerkers een omgeving geven waar het aangenaam werken is”, aldus facilitair directeur Stefaan Claeys.

De werken aan de nieuwe inkomhal startten in april vorig jaar. Dit weekend werd ze na anderhalf jaar voorgesteld aan het publiek en officieel ingehuldigd. De nieuwe inkomhal werd zo’n 1.700 vierkante meter groter en de directie hield bij de bouw ervan ook rekening met de groene omgeving rondom het ziekenhuis. “Deze wordt doorgetrokken in de inkomhal”, luidt het. “Een binnenpatio waar op termijn bezoekers en patiënten kunnen zitten, is een groen oase in het centrum van de inkomhal. Verder zorgt de houtstructuur voor een natuurlijke uitstraling en in de aankleding van onze inkomhal weren afbeeldingen gebruikt van het omringde bos.”

Groene energie

Niets dan tevreden blikken bij de directie vandaag. “We zijn niet enkel fier maar ook erg tevreden met het resultaat”, vertelt algemeen directeur Bart Pardon terug. De vernieuwing kostte het ziekenhuis zo’n 6,2 miljoen euro. Maar facilitair directeur Stefan Claeys voegt eraan toe dat er ook in de toekomst zal blijven worden uitgebreid. “We zullen ook blijven investeren in groene energie”, aldus Claeys. “Momenteel wordt 25 procent van de gebruikte elektriciteit zelf opgewekt door onze 1.730 zonnepanelen. Het doel is om dat percentage omhoog te trekken naar vijftig procent.”

Ook de gemeente Bonheiden zelf is blij met het resultaat en moedigt de uitbreidingswerken aan. “Het toont aan dat het ziekenhuis is opgewassen tegen hun grote broer in Mechelen en symboliseert ook de toekomst van deze gezondheidsinstelling. Wij zijn alvast trots”, zegt schepen van gezondheid Pascal Vercammen (Open VLD).

Wie wil, kan hier al een keer een virtuele wandeling maken in de vernieuwde inkomhal.