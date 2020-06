Nieuwe campagneborden tegen sluikstorten staan in primeur in Bonheiden: “Zwerfvuil is sinds lockdown toegenomen” Antoon Verbeeck

13u20 0 Bonheiden Mooimakers, de Vlaamse instantie tegen zwerfvuil en sluikstort, is een nieuwe campagne gestart waarbij ze samen met Landelijke Gilden en Boerenbond Vlamingen oproepen om tijdens wandelingen geen afval achter te laten. Het startschot van de campagne staat op 8 juni gepland, maar de campagneborden zijn nu al te bewonderen in Bonheiden.

“64 procent van de Vlamingen zocht de voorbije weken het platteland op voor een wandeling of een fietstocht. De lockdown zet ons massaal aan om weer meer te bewegen en daarvoor de vrije natuur op te zoeken. Helaas is daardoor ook de hoeveelheid zwerfvuil toegenomen. Mooimakers roept samen met Landelijke Gilden en Boerenbond op om het afval niet achter te laten in de natuur maar terug mee te nemen naar huis. Dat doen ze aan de hand van een nieuwe campagne op sociale media en met veldbordjes die de specifieke eigenschappen van het platteland extra in de verf zetten. Elk veldbordje wordt duidelijk afgesloten met de oproep ‘Neem je afval mee naar huis.’ Mooimakers, Landelijke Gilden en Boerenbond willen op deze manier oproepen om het platteland en de omgeving te omarmen, te respecteren en proper te houden”, klinkt het. Je vindt de borden langs de rotonde van de R6 in Bonheiden, de Ottershoekstraat in Rijmenam en de rotonde van de Weynesbaan richting Peulis.