Niels Albert en Showbizz Bart schenken mee soep uit aan Imeldaziekenhuis Antoon Verbeeck

18 februari 2020

In het Imeldaziekenhuis van Bonheiden zijn ze met hun jaarlijkse soepweek gestart. Meer dan 100 medewerkers maken een week lang verse soep, die aan de hal van het ziekenhuis wordt verkocht ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Vandaag kon Imelda rekenen op de hulp van Showbizz Bart en gewezen veldrijder Niels Albert bij het uitscheppen van de soep. “Voor de tiende keer dit jaar, fietst Imelda mee met de 1.000 km van Kom Op Tegen Kanker. Veertig fietsers van het Imeldaziekenhuis trappen samen tegen kanker, tien van hen zijn kankerpatiënt of ex-kankerpatiënt. Dit jaar vertegenwoordigen ook zestien lopers Imelda op de 100 km run van Kom op tegen Kanker”, klinkt het bij het ziekenhuis.

Om het inschrijvingsgeld van 37.500 euro te verzamelen, organiseert het ziekenhuis nog tot 21 februari de soepweek. “In totaal maken we deze week 3.000 liter verse soep die we elke dag tussen 10 en 20 uur verkopen. In de keuken worden op dat moment kilo’s groenten gesneden door directieleden, de oncologe van ons ziekenhuis en een deel van het fietsteam.” Naast Niels Albert en Showbizz Bart hielp ook Robert, de nestor van het fietsteam, mee in het kraam. Dit jaar wordt hij 90, maar hij rijdt nog gezwind mee met het team. “Ik ben blij dat ik ook dit jaar kan meefietsen met het Imeldateam. Ik fiets heel graag en dat ik het met zo’n plezante groep kan doen, is heel bijzonder. Er is een heel speciale sfeer onder elkaar, precies één grote familie.”