Nederlander (42) in onderzoek naar cannabisplantages vrij onder borg Tim Van Der Zeypen

15 september 2020

18u45 0 Bonheiden De 42-jarige Romeo A. uit Nederland mag de gevangenis van Mechelen verlaten na het betalen van een borgsom. Dat heeft de raadkamer vandaag beslist. De veertiger zat sinds juli in de gevangenis in het kader van een onderzoek naar cannabisplantages.

Speurders van de politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) vielen afgelopen zomer een villa binnen op de grens van Rijmenam en Boortmeerbeek. In de woning werden verschillende materialen aangetroffen, die gebruikt konden worden voor het opzetten van een cannabisplantage.

Drugs zelf werd er naar verluidt niet aangetroffen. De veertiger en zijn vriendin werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. Enkel de 42-jarige A. werd voor de onderzoeksrechter geleid, aangehouden en opgesloten in de gevangenis. A.’s vriendin werd opnieuw vrijgelaten

Borgsom

Volgens de speurders en het gerecht was de veertiger van plan om een cannabisplantage op te zetten. Zelf betwistte hij dat. Naar eigen zeggen had hij dit materiaal enkel aangekocht om vervolgens opnieuw verder te verkopen via een tweedehandssite. Het gerecht geloofde die uitleg niet.

Twee maanden na zijn arrestatie verscheen de veertiger opnieuw voor de raadkamer in Mechelen. Die moest opnieuw beslissen of A. in de gevangenis moest blijven of niet. Zijn raadsman vroeg om een vrijlating onder voorwaarden. De raadkamer ging daar na beraad ook op in. Zij lieten de man vrij onder borg.

Het onderzoek wordt inmiddels wel verder gezet.

Meer over Bodukap

Bonheiden

Boortmeerbeek

Duffel

Mechelen

Nederland

Putte

Rijmenam