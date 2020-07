Nederlander (42) aangehouden in onderzoek naar cannabisplantages na huiszoeking Tim Van Der Zeypen

20 juli 2020

16u30 0 Bonheiden De raadkamer in Mechelen heeft maandag de aanhouding verlengd van een 42-jarige Nederlander. Afgelopen donderdag werd hij opgepakt tijdens een huiszoeking in een villa langs de Boortmeerbeeksebaan in Rijmenam. In de woning werd materiaal aangetroffen voor een cannabisplantage.

Speurders van de recherche van de lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver) vielen de villa op de grens van Rijmenam bij Bonheiden en Boortmeerbeek afgelopen donderdag in alle vroegte binnen. “In de woning werd materiaal aangetroffen dat gebruikt wordt voor cannabisplantages”, zegt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

Behalve het materiaal werd ook de 42-jarige Romeo A. uit Nederland en zijn vriendin aangetroffen. De Nederlander werd gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Ook zijn vriendin moest verklaringen gaan afleggen. Diezelfde dag nog werd enkel hij voor de onderzoeksrechter geleid. “De man werd een tweede keer verhoord en aangehouden”, bevestigt parketwoordvoerster Claessens verder.

Tweedehandssite

Na zijn aanhouding werd hij overgebracht naar de gevangenis. De veertiger wordt nu verdacht van drugshandel en lidmaatschap aan een criminele organisatie. Maandag moest de 42-jarige Nederlander voor de raadkamer verschijnen. Die moest beraden of hij langer in de gevangenis moest blijven of niet. De veertiger werd in de raadkamer bijgestaan door zijn raadsman Bart Vanmarcke.

A. zou de feiten ontkennen. Naar eigen zeggen wou hij er geen cannabisplantage mee opzetten en had hij het materiaal enkel aangekocht om vervolgens verder te verkopen via een tweedehandssite. Alleen zou volgens enkele bronnen zijn vriendin naar verluidt enkele verklaringen hebben afgelegd die zijn verhaal weerlegden.

Aanhouding verlengd

Meester Vanmarcke wilde na afloop weinig commentaar geven op het lopende onderzoek. Hij gedroeg zich op de raadkamer naar de wijsheid van de rechtbank. “Mijn cliënt beseft dat er meer onderzoek moet worden gedaan. Wij willen dat verdere onderzoek in alle rust en sereniteit afwachten”, reageerde de strafpleiter. De voorzitter van de raadkamer verlengde na beraad de aanhouding van de veertiger met één maand.

Het onderzoek naar de juist omstandigheden wordt nu voortgezet door de recherche onder leiding van de onderzoeksrechter in Mechelen. Naar verluidt zouden er aanwijzingen zijn dat er in het verleden en met het materiaal effectief al een cannabisplantage werd opgezet. Of de veertiger dit nu opnieuw wou doen in Rijmenam, is nog niet duidelijk en maakt deel uit van het verdere onderzoek.