Na meer dan twee jaar is herinrichting Rijmenam zo goed als klaar: “Klinken met inwoners en handelaars op einde werken” Antoon Verbeeck

26 augustus 2019

17u24 0 Bonheiden Het lokaal bestuur van Bonheiden maakt zich op voor het officiële einde van de heraanleg van het centrum van Rijmenam. De werkzaamheden duurden langer dan twee jaar en wat nu nog rest is een laatste klus langs de Dijleweg. Begin september nodigt het bestuur inwoners en lokale handelaars uit om te komen klinken.

In juni 2017 ging de herinrichting van het dorp van Rijmenam van start, nadat de voorbereidende nutswerken waren afgerond. Meer dan twee jaar later steekt ‘De Parel van de Dijle’ in een nieuw jasje, met naast nieuwe wegen en fiets- en voetpaden ook een gescheiden rioleringsstelsel. Begin september staat het officiële einde van de werken gepland. “De werken zijn nu zo goed als klaar. Langs de Dijleweg dienen er nog twee betonstroken geplaatst te worden; een klus die begin september wordt uitgevoerd. Er worden dan tijdelijke verkeerslichten geplaatst om tijdens de werkzaamheden het verkeer vlot te doen verlopen”, zegt Frans Uytterhoeven (BR30), schepen van Openbare Werken in Bonheiden.

Rijmenam kreeg niet alleen een nieuwe uitstraling, ook enkele verkeerssituaties werden door het lokaal bestuur gewijzigd. Zo maken de Lange Dreef, Gemeenteplein, Brugstraat, Sint-Maartensberg en Dijleweg, vanaf Hogenopstal, deel uit van een E1-zone. “Hier mag je enkel parkeren op de aangegeven plaatsen. Parkeren op fiets- en voetpaden is ten strengste verboden”, legt mobiliteitsschepen Bart Vanmarcke (Open Vld) uit. “De bestaande eenrichtingsstraten blijven behouden. Enkel de toestand aan het Stationsplein wordt aangepast. Zo kan je enkel het Stationsplein oprijden langs de Lange Dreef. Wegrijden doe je via de Sint-Jansstraat richting Lange Dreef of Hoogstraat. Verder zijn er ook verschillende grotere parkings bijgekomen en de bestaande parkings kregen een nieuwe verharding. Op het Stationsplein kwam er een laadpaal voor elektrische voertuigen, in 2020 wordt er één geplaatst op de ovonde, die eind vorig jaar al werd opengesteld. Om een betere rotatie te hebben, wordt de parkeertijd op de parkeerplaatsen in de Lange Dreef en de vier parkeerplaatsen op het vernieuwde stuk Stationsplein beperkt en ingericht als blauwe zone.”

Rijmenam leeft!

De maximale snelheid in het centrum van Rijmenam werd eerder al aangepast. Alle straten tussen de Kruisstraat, Dijleweg en de brug over de Dijle zitten voortaan allemaal in de zone 30. Er werd ook aan de fietser gedacht. Voor hun comfort kwamen er bredere fietspaden en zijn er op het Stationsplein en op Sint-Maartensberg nieuwe overdekte fietsenstallingen geplaatst. Verder staan er op verschillende plaatsen fietsbeugels. “Om inwoners en lokale middenstanders te bedanken voor het begrip dat ze de laatste twee jaren hebben getoond, nodigen we ze uit voor Rijmenam leeft! op zaterdag 7 september, waar we gaan klinken op het einde van de werken en het vernieuwde Rijmenam. De werken verliepen volgens de planning maar we beseffen maar al te goed dat het voor deze mensen bij momenten op de tanden bijten was. Maar men kan nu eenmaal geen omelet maken zonder eieren te breken”, besluit Uytterhoeven.