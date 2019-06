N-VA wil verkeersborden voor elektrische fietsen, Open Vld-schepen is tegen: “Geen bordenjungle” Antoon Verbeeck

24 juni 2019

18u05 0 Bonheiden Oppositiepartij N-VA wil dat het lokaal bestuur werk maakt van een duidelijkere signalisatie voor gebruikers van elektrische fietsers en speedpedelecs. Met extra verkeersborden langs fietspaden wil de partij de veiligheid van de fietser verzekeren. Het lokaal bestuur is zelf geen voorstander van het idee.

N-VA is naar eigen zeggen verheugd te zien dat alternatieve verplaatsingsmiddelen, zoals de speedpedelec en elektrische fietsen, steeds populairder worden, maar plaats daar ook een kanttekening bij. “Nieuwe voertuigen zorgen ook voor nieuwe risico’s. De wetgever op federaal niveau en decreetmaker, het Vlaams niveau, zal de komende legislatuur hier zeker oog voor moeten hebben. Het is niet de aanwezigheid van nieuwe verplaatsingsmiddelen die zorgen voor een verhoogd veiligheidsrisico, maar wel de onaangepaste snelheid en het verschil in snelheid van de verschillende gebruikers van het fietspad”, zegt Guido Vaganée (N-VA), gemeenteraadslid en vorige legislatuur als burgemeester bevoegd voor Mobiliteit.

Verkeersborden samenvoegen

De oplossing volgens N-VA Bonheiden-Rijmenam: het samenvoegen van verschillende verkeersborden. “Meer bepaald het verkeersbord D7, het blauwe bord dat een verplicht fietspad aanduidt, het verkeersbord C43, dat staat voor een snelheidsbeperking tot 25 kilometers per uur en het onderbord met pijl M65.1, dat bepaalt op welk gedeelte van de weg de snelheidsbeperking van toepassing is. Het onderbord M65.1 is absoluut noodzakelijk omdat de fietspaden in onze bebouwde kom aanliggende fietspaden zijn, en anders de snelheidsbeperking van toepassing zou zijn op de volledige openbare weg.”

“Onze fractie wenst deze maatregel in te voeren op de fietspaden binnen de bebouwde kom waar de snelheid voor het gemotoriseerd verkeer beperkt is tot 50 en 30 kilometers per uur. In de zone buiten de bebouwde kom is deze maatregel niet realistisch omdat daar ook bromfietsen categorie B verplicht zijn het fietspad te gebruiken. Met deze maatregel kunnen we de snelheid op onze fietspaden alsnog regelen en toch het gebruik van alternatieve verplaatsingsmiddelen zoals de fiets, de elektrische fiets, de steps en de speedpedelecs blijven aanmoedigen, én kunnen we ons imago als fietsgemeente van Vlaanderen nog versterken.”

Bordenjungle

Niet alleen wil N-VA extra verkeersborden zien, het wil ook dat het lokaal bestuur een officieel schrijven overmaakt aan de Federale en Vlaamse overheid met de suggestie en de vraag de reglementering aan te passen. “We vinden dat Bonheiden daarom hier het voortouw moet nemen in Vlaanderen”, klinkt het. Schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld), die geen weet heeft van ernstige ongevallen met speedpelecs in zijn gemeente, is het deels eens met N-VA. “Dat Vlaanderen en de federale overheid hier oog voor moeten hebben: akkoord. Alleen moet het op deze niveaus, en niet op gemeentelijk niveau, behandeld worden. Ik stel voor dat N-VA zijn voorstel doorgeeft aan hun vertegenwoordigers op deze niveaus.” De schepen zegt zelf geen voorstander te zijn van bijkomende verkeersborden. “Zo creëer je een bordenjungle en maak je het voor de verkeersgebruikers net ingewikkelder. Bovendien hebben deze verkeersborden ook hun kostprijs.”