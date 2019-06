N-VA wil nieuwe boomgaard met geboorte- en tutjesbomen aan Krankhoeve Antoon Verbeeck

17 juni 2019

15u11 0 Bonheiden Oppositiepartij N-VA is voorstander van een nieuwe boomgaard aan de Krankhoeve. Niet alleen goed voor de biodiversiteit in de gemeente, maar ook de ideale plaats voor geboorte- en tutjesbomen. Gemeenteraadslid, kinderarts en imker Emily Demandt stelde het voor op de laatste gemeenteraadszitting.

“Om onze ‘nieuwkomertjes’ vanaf de geboorte een boodschap van duurzaamheid mee te geven, wil N-VA starten met de aanplanting van een geboorte – en tutjesbos in onze gemeente. Een boomgaard met vergeten streekeigen fruitbomen kan deze rol uitstekend vervullen. Onder de boomgaard zouden we graag een bloemenweide met bijvriendelijke bloemen aanleggen. Dit voorstel kadert ook in de doelstellingen van het burgemeestersconvant dat onze gemeente ondertekende.” Het raadslid verwees naar voorbeelden uit Dilbeek, Ternat en Heist-op-den-Berg. Als locatie voor dit geboortebos stelde N-VA voor om een perceel te gebruiken gelegen aan de Krankhoeve, nabij de Zoem- in. “Deze grond is eigendom van de gemeente en is centraal gelegen”, klonk het. De locatie werd echter afgewezen door burgervader Lode Van Looy (BR30) aangezien het zou ingaan tegen de ruimtelijke structuurregels.

