Exclusief voor abonnees N-VA en meerderheid discussiëren over meerjarenplan: “Gedaan met beredeneerd financieel beleid” Antoon Verbeeck

22 december 2019

12u45 0

Oppositiepartij N-VA laat zich kritisch uit over het meerjarenplan van de meerderheidspartijen BR30, CD&V en Open Vld. Volgens de partij is er een dramatische begroting in aantocht. Burgervader Lode Van Looy (BR30) stelt dat zijn meerderheid de erfenis van de vorige beleidsploeg moet dragen.

“De gemeente Bonheiden is reeds decennia lang gekend voor haar voorzichtig en beredeneerd financieel beleid. Ook tijdens de vorige legislatuur is dit principe steeds aangehouden. De huidige meerderheid BR, CD&V en Open Vld hebben het voorzichtigheidsprincipe volledig losgelaten. De huidige bestuursploeg zal tijdens de komende legislatuur de schuldgraad doen stijgen van 175 euro per inwoner naar 1.270 euro per inwoner een verhoging van 725 procent. Als we dan ook nog rekening houden met onzekere inkomsten zoals 2.000.000 euro opbrengst is de rekening nog dramatischer. We kunnen dus gerust stellen dat deze bestuursploeg onze gemeente in 2025 zal achterlaten met een schuld van 1.400 euro per inwoner of 21.000.000 euro”, aldus Guido Vaganée (N-VA).

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis