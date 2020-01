N-VA Bonheiden-Rijmenam rouwt om overleden bestuurslid Yvon Van Wayenbergh Antoon Verbeeck

28 januari 2020

Bestuurslid van N-VA Bonheiden-Rijmenam Yvon Van Wayenbergh (71 jaar) is overleden. Van Wayenbergh voerde reeds geruime tijd een wederkerende strijd tegen een zware ziekte. Sinds enkele weken verbleef hij op de palliatieve afdeling van het Sint-Maarten ziekenhuis te Mechelen. “Als gewezen OCMW-voorzitter in Machelen was hij voor ons de geknipte persoon om tijdens de vorige legislatuur de N-VA fractie te leiden binnen het OCMW. Yvon was een man die zijn dossiers kende en ze goed voorbereidde. Hij ging hiervoor dan ook regelmatig langs bij de bevoegde diensten. Zelfs toen hij tijdens het laatste jaar van de legislatuur al ziek was, bleef hij dit plichtbewust doen. Hij was een man die tussen de mensen stond en hij wist dan ook wat er echt leefde onder hen. Zijn verslaggeving van de verschillende raden waarin hij zetelde, waren telkens een meerwaarde voor onze afdeling”, deelt de partijafdeling mee. “Na Jan Thirion vorig jaar verliezen wij terug een vriend én een gewaardeerd N-VA bestuurslid. Yvon werd slechts 71 jaar. N-VA Bonheiden-Rijmenam wenst Yvon zijn familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.”