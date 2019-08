Motorclub The Walkers eert overleden president Eddy tijdens motortreffen Antoon Verbeeck

15u07 0 Bonheiden De 20ste editie van het motortreffen van Motorclub The Walkers uit Rijmenam wordt een eerbetoon aan ‘The President’ Eddy Nys. Het boegbeeld van de club overleed eerder dit jaar. The Walkers zal Eddy eren met een spandoek en de verkoop van herdenkingsbadges.

Van vrijdag tot en met zondag is domein Sluyts opnieuw het decor van het motortreffen van The Walkers. Het wordt het eerste treffen zonder Eddy Nys, oprichter en president van de club. Nys overleed in maart na een intense strijd tegen kanker. “Eddy stond mee aan de wieg van The Walkers. Hij was 22 jaar geleden een van de klanten van café De Wandeling in Rijmenam die zin hadden om een eigen motorclub te starten. Sindsdien was hij president, een drijvende kracht binnen onze club, en een touwtrekker tijdens het organiseren van ons motortreffen”, legt vice-president Jessy Genouw uit. “Een jaar en zeven maanden geleden kwam het verdict dat hij kanker had. Na het overlijden van Eddy in maart hebben we met The Walkers de koppen bij elkaar gestoken: wat doen we met het motortreffen? Maar eigenlijk wisten we al dat de 20ste editie uitstellen geen optie was. Dat zou Eddy zelf niet gewild hebben.”

Grote clubliefde

“We starten telkens in november met de voorbereidingen van ons motortreffen. Eddy hielp nog mee aan de editie van dit jaar. Samen met zijn partner Sabine Geeraerts regelde hij onder andere de komst van de muziekbands. Tot aan zijn overlijden zette hij zich in voor The Walkers en het motortreffen. Zijn liefde voor onze club was groot.” Die liefde is ook wederzijds. Op vrijdag en zaterdag wordt er tijdens het treffen een eerbetoon gehouden. Het hele weekend lang worden er herdenkingsbadges verkocht en op het domein komt een groot spandoek met daarop een foto van Eddy en de tekst: ‘ You walk beside us everyday, unseen, unheard, but always near. Still loved, still missed’. “Herdenkingsbadges worden nog wel eens gedaan bij andere motorclubs, maar dan meestal met het opschrift ‘RIP’. Wij hebben er een positieve boodschap op geplaatst. De ‘In Memoriam badge’ van Eddy zal verkocht worden ten voordele van de vzw Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven, kortweg PANAL. Hun team heeft Eddy en zijn familie bijgestaan in zijn laatste dagen. Aangezien ze niet in aanmerking komen voor subsidies, willen wij hen een mooi bedrag overhandigen. Een bedanking voor hun geleverde werk.”

Het motortreffen start vrijdagavond om 19 uur met een rockfuif en optredens. Nieuw dit jaar zijn de rondritten van zo’n 95 kilometers voor Vespa’s en oldtimermotoren op zaterdag en zondag. Tijdens het weekend betreden onder andere de bands Joe Pilar, Koyle en Phoenix NL het podium. De optredens zijn gratis bij te wonen.