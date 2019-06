Meer dan 500 Imeldamedewerkers en -artsen genieten van picknick Antoon Verbeeck

24 juni 2019

Meer dan 500 medewerkers en artsen van het Imeldaziekenhuis in Boneheiden verzamelden op vrijdag 21 juni op de open plek in het Imeldabos, waar salades, wraps, fruit en cake hen stonden op te wachten. Picknickdekens, een caravan en een leuke photobooth maakten de picknick af. “Een ideale manier om als collega’s de vakantie in te zetten”, klonk het.