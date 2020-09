Mama’s Jasje sluit uitverkochte vierde editie van Bonheiden loopt en wandelt af Tim Van Der Zeypen

13 september 2020

11u00 0 Bonheiden In Bonheiden is afgelopen zaterdag de vierde editie van Bonheiden loopt en wandelt doorgegaan. Mama’s Jasje sloot de succesvolle editie af met een optreden.



Na heel wat twijfels en heel wat voorbereidingen kon de vierde editie van de jaarlijkse loop- en wandeltocht in Bonheiden dit jaar dan toch doorgaan. Dit jaar werd er door de organisatie gekozen voor twee afstanden van zes en elf kilometer.

“De start was niet op één vast moment zoals andere jaren, maar wel tussen 11.00 en 16.00 uur met verschillende tijdsloten van dertig minuten om zo een maximale spreiding van het aantal deelnemers te hebben”, luidt het bij de organisatie.

Cis4ever

Dit jaar steunde de organisatie Cis4ever - Kom op tegen Kanker. De twaalfjarige Cis was pas twaalf jaar toen hij in 2017 de strijd tegen kanker verloor. “Sindsdien organiseren zijn ouders allerlei acties voor Kom op tegen Kanker”, klonk het nog. “Wij zijn dan ook heel blij dat we dit goede doel kunnen ondersteunen.”

De vierde editie werd afgesloten een optreden van Mama’s Jasje. Zo’n 250 mensen woonden akoestische set van zestig minuten bij. “Per verkochte kaart werd er één euro doorgestort naar het hulpfonds van de muzieksector Live2020”, besluit de organisatie. “Op deze manier wilden wij ook iets extra doen voor de cultuursector. Zij hebben het dit jaar heel erg moeilijk.”