Luc heeft toneelstuk rond kunstchilder Pieter Bruegel De Oude klaar: “Een kunstenaar van alle tijden” Antoon Verbeeck

18 oktober 2019

18u36 0 Bonheiden De Bonheidense auteur Luc Van Balberghe schreef een avondvullend toneelstuk rond kunstschilder Pieter Bruegel. Het stuk, dat de titel De verkeerde weerelt kreeg, komt onder andere terug op de periode dat Bruegel De Oude in Mechelen vertoefde.

“Het is een eigenzinnige kijk op het leven van Pieter Bruegel de Oude en speelt zich af in de 16de eeuw. Hoewel het Bruegeljaar, een herdenking van zijn overlijden, ten einde loopt, schreef ik het stuk nu pas, omdat ik vind dat Bruegel helemaal niet dood is, maar levendiger dan ooit. Bovendien is een Bruegeljaar onmogelijk. Het is een kunstenaar van alle tijden”, legt Van Balberghe uit. “Pieter Bruegel leefde, werkte en woonde ook enige tijd in Mechelen in de Kathelijnestraat 22. Voor de Sint-Romboutskathedraal maakte hij twee schilderijen die tijdens de Beeldenstorm verdwenen en hij was ook goed bevriend met kardinaal Granvelle, de eerste aartsbisschop van Mechelen. Het komt allemaal ruimschoots aan bod in het toneelstuk.” Het stuk leent zich volgens de auteur uitstekend voor samenwerking tussen verschillende toneelgroepen, of met een volksdansgroep en een muziekmaatschappij. “Ook voor een openluchtvoorstelling is het bijzonder geschikt. Uiteraard ligt er op dit ogenblik nog geen enkele voorstelling vast, al is er wel veel belangstelling uit verschillende hoeken van het land en zelfs uit Nederland.” Meer info over het toneelstuk vind je op www.toneelstukken.be.