Lokaal bestuur zet gepensioneerden en boekhouder in de bloemetjes Antoon Verbeeck

18 januari 2020

18u47 0

Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentelijke personeel van het lokaal bestuur Bonheiden werden de gepensioneerden in bloemen gezet. Johnny De Weerdt was sinds 1999 in dienst als grafmaker van de gemeente en ging exact twintig jaar later op pensioen. Ook gewezen werkman van de technische dienst Rudi De Weerdt (13 jaar in dienst) en Linda Frans (39 jaar) , ex-lerares van het langer onderwijs, werden ontvangen. Net als Gerda Van Werd, 21 jaar lang poetshulp bij het OCMW. Walter Verhoeven, met 28 werkjaren als werkman sportdienst op de teller, was niet van de partij. Boekhouder Jo Muyldermans werd door de gemeente gehuldigd voor zijn 25ste dienstjaar.