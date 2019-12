Lokaal bestuur wil parkdomein van kasteel Zellaer kopen: “Belangrijk dat park toegankelijk blijft” Antoon Verbeeck

15u50 3 Bonheiden Het lokaal bestuur van Bonheiden heeft de ambitie om deze legislatuur het parkdomein van kasteel Zellaer aan de Zellaerdreef aan te kopen. Momenteel is Bonheiden minderheidsaandeelhouder van het domein. “Maar we willen het park veiligstellen voor de volgende generaties. Vandaar dat we voorstander zijn van een overname”, aldus schepen Mieke Van den Brande (CD&V).

In 2017 werd door het lokaal bestuur en Kempens Landschap de officiële akte tot verwerving van kasteeldomein Zellaer ondertekend. De twee partners zetten zich sindsdien samen in om het beheer en de inrichting van dit domein, dat nog steeds in handen is van vzw Foyer de Charité, op zich te nemen. “Het lokaal bestuur van Bonheiden is nu nog minderheidsaandeelhouder, maar daar willen we deze legislatuur verandering in brengen. Naar de toekomst toe willen we het parkdomein van het kasteel veiligstellen voor de volgende generaties. Het kasteeldomein van Zellaer leeft en is absoluut een meerwaarde voor onze gemeente. Het is dan ook belangrijk dat het domein toegankelijk blijft”, zegt schepen van Toerisme en Cultuur Mieke Van den Brande (CD&V), die ook benadrukt dat het parkdomein een hoge erfgoed - alsook natuurwaarde heeft.

Buitenkans

Volgens het lokaal bestuur is de beste manier om het park te vrijwaren een aankoop. “De aankoop zou kaderen binnen het open ruimtebeleid, waar de Vlaamse regering een lans voor gebroken heeft en wij de daad bij het woord willen nemen. We zien het als een kerntaak van een lokaal bestuur om dergelijke mooie gebieden open te stellen voor het publiek. Vandaar dat we hebben gekozen voor zekerheid en kiezen voor een aankoop van het publiek domein. Bovendien is dit voor ons als gemeente een buitenkans, aangezien het park er kant en klaar ligt.”

Geen interesse in kasteel

Het lokaal bestuur wil iets meer dan 300.000 euro investeren in de aankoop, die in de loop van deze legislatuur staat gepland. “In een latere fase kan er past echt sprake zijn van een eventuele heraanleg. Al is het niet de bedoeling dat we het domein gaan vol leggen met verharde wandelpaden. We zullen vertrekken vanuit de natuurlijke elementen en de historische kenmerken van het park”, legt Van den Brande uit.

In het kasteel en het koetshuis heeft de gemeente geen interesse. “Want het is niet de bedoeling dat we er een miljoenen-project van maken”, klinkt het. Voor de invulling van de twee gebouwen zocht en vond Kempens Landschap een privé-investeerder. Een koppel uit Putte wil op het kasteeldomein onder andere een brasserie en bed & breakfast uitbaten. “Door een wijzigende wetgeving vanuit Onroerend Erfgoed op het vlak van subsidies, zitten we opnieuw met de betrokken partijen aan tafel om te kijken hoe alles gerealiseerd kan worden. Het oorspronkelijke plan blijft echter overeind”, aldus directeur van Kempens Landschap Philippe De Backer.