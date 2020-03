Lokaal bestuur bundelt initiatieven van handelaars op site: “Om het overzicht te bewaren in deze uitdagende tijden” Antoon Verbeeck

27 maart 2020

08u58 0 Bonheiden Het lokaal bestuur van Bonheiden bundelt vanaf volgende week alle initiatieven van handelaars en zelfstandigen die ondanks de coronacrisis niet bij de pakken zijn blijven zitten. De webstek www.2820koopt.be brengt een overzicht van de acties.

“Iedereen wordt door deze rampspoed getroffen”, zegt Bart Vanmarcke (Open Vld), schepen van Lokale Economie, Middenstand en Markten. “In het bijzonder onze ondernemers en zelfstandigen die in tegenstelling tot werknemers niet kunnen terugvallen op een sociaal vangnet. Het spreekt dan ook voor zich dat we alle mogelijke initiatieven zullen nemen en ondersteunen om onze lokale economie aan te zwengelen. Ondanks deze uitdagende tijden is het hartverwarmend vast te stellen dat heel wat handelaars en zelfstandigen niet bij de pakken blijven zitten. Met uiteenlopende creatieve oplossingen willen ze de klanten laten weten dat ze open zijn, ondanks dat de fysieke deur naar hun zaak tijdelijk gesloten is. Denken we bijvoorbeeld aan gratis leveringen aan huis, afhaalconcepten, de uitbouw of opstart van een website of webshop.”

Website

“Via uiteenlopende mediakanalen worden deze lovenswaardige initiatieven in de kijker gezet. Omdat het in uitdagende tijden als deze belangrijk is het overzicht te bewaren, wil het gemeentebestuur van Bonheiden de lokale ondernemers en zelfstandigen helpen door hun creatieve oplossingen, groot en klein, gratis te bundelen in een handig overzicht.” Vanaf begin volgende week zal dit initiatief breed gecommuniceerd worden onder #2820koopt. Er komt vanaf maandag 30 maart ook een website waarop alle initiatieven gebundeld staan, www.2820koopt.be. “Bij deze roepen we onze inwoners op voor hun inkopen een beroep te doen op onze lokale handelaars die het economische hart van onze gemeente vormen. Samen komen we sterker uit deze crisissituatie”, besluit de schepen.