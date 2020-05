Lichaam van vrouw (71) aangetroffen in huis in Bonheiden: alles wijst op gewelddadig overlijden Tim Van Der Zeypen

04 mei 2020

19u00 112

Het gerecht in Mechelen is een onderzoek opgestart naar de dood van een 71-jarige vrouw uit Bonheiden. De vrouw werd vanochtend aangetroffen. Volgens onze informatie in de kelder van de woning in de Domis de Semerpontlaan. Alles wijst in de richting van een gewelddadig overlijden. Dat werd zopas door de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket bevestigd. Vandaag kwam het labo ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Morgen zal er door een onderzoeksrechter worden afgestapt. Een verdachte zou er nog niet zijn gearresteerd. Het parket houdt momenteel alle pistes open.

