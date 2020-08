Leerlingen GeBo gaan elke schooldag kwartiertje lezen: “Heeft positief effect op schoolresultaten” Antoon Verbeeck

30 augustus 2020

19u20 0 Bonheiden Bij de lagere gemeenteschool GeBo in Bonheiden gaan ze komend schooljaar elke dag een kwartiertje lezen. De school ziet er alleen maar voordelen in en voorziet alvast een leeshoekje. Het project kreeg de naam ‘Lang zullen we lezen’ mee.

Alle 325 leerlingen, van het eerst tot het zesde leerjaar, doen mee aan het project. Elk kwartier lezen wordt op een kindvriendelijke manier geregistreerd door elke dag een sticker te plakken op een klasleerkaart. Ook bij uitstappen nemen de leerlingen een boekje mee om toch aan hun kwartiertje per dag te komen. “Op een studiedag werden ik en mijn collega Jasmijn Haemels warm gemaakt door Daniëlle Daniëls, de drijvende kracht achter ‘Kwartiermakers’. Zij is nadien nog aan heel de school komen uitleggen waarom elke dag een kwartier lezen zo interessant is”, vertelt juf van het vierde leerjaar Elien De Vocht. “Niet alleen zou het een positief effect hebben op de schoolresultaten, want alles begint bij het beheersen van de taal, ook de woordenschat van de kinderen verbetert. Kinderen hebben na een schooljaar met kwartierlezen tot wel 1.000 nieuwe woorden geleerd.”

Leeshoekje

“Het kwartierlezen vindt plaats in het klaslokaal, maar klasgroepen kunnen ook in een nieuw leeshoekje terecht. De officiële opening van dat hoekje volgt nog. We willen de kinderen eerst wat decoratie in elkaar laten knutselen. Daarnaast hebben we ook een standje ingericht in teken van ‘Lang zullen we lezen’” De juf of meester zorgt voor een rijk boekenaanbod zodat de leerlingen boeken vinden die passen bij hun interesses. Maar het zijn niet alleen de kinderen die aan het lezen gaan. “Ook wij als leerkracht gaan elke dag een kwartier lezen”, zegt juf Elien. “Door geregeld voor te lezen willen we de kinderen warm maken om ook voor andere boeken te kiezen dan ze gewend zijn. Hoewel ‘Lang zullen we lezen’ ons jaarthema is voor het nieuwe schooljaar is het wel de bedoeling dat we ook de volgende schooljaren het kwartierlezen gaan integreren in onze lessen.”