Leerlingen en leerkrachten GeBo trotseren hindernissenparcours Antoon Verbeeck

22 september 2020

Aan de Krankhoeve in Bonheiden liepen vandaag de leerlingen van lagere gemeenteschool GeBo een hindernissenparcours van één kilometer lang. De sportieve voormiddag, een initiatief van de gemeentelijke sportdienst, verving de jaarlijkse veldloop, waarbij de leerlingen van verschillende scholen in de gemeente het tegen elkaar opnemen. De leerlingen, die met meer dan 300 waren, liepen telkens in hun eigen klasbubbel. Ze kregen tijdens hun weg naar de finish onder andere te maken met een luchtkussen en een mini-discotheek in de sportkeet. Ook de leerkrachten van de school trokken hun loopschoenen aan.



