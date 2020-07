Leerling-chauffeur rijdt te snel (én onder invloed van drugs) Tim Van Der Zeypen

19 juli 2020

11u20 0 Bonheiden Op de Rijmenamseweg in Bonheiden heeft de politie een chauffeur uit het verkeer gehaald die onder invloed was van cannabis én te hard had gereden. Het ging om een leerling-chauffeur. Zijn auto werd in beslag genomen.

De leerling-chauffeur zal binnenkort heel wat mogen gaan uitleggen aan de politierechter in Mechelen. Niet enkel had hij te snel gereden en was hij onder invloed van cannabis. De leerling-chauffeur had enkel nog maar een voorlopig rijbewijs én was op de koop toe ook nog niet vergezeld van een begeleider.

Verder had hij ook geen ‘L-teken’ in het voertuig geplaatst en mocht hij, gelet op het uur van de controle, niet rijden. Zijn wagen werd alvast in beslag genomen. Als hij voor de politierechter verschijnt riskeert hij naast een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro ook nog een bijkomend rijverbod.

Twintig hardrijders

Tijdens de controle-actie van de politie werden er op de Rijmenamseweg in totaal 320 chauffeurs gecontroleerd. Naast de leerling-chauffeur beginnen er nog negentien andere chauffeurs een snelheidsovertreding. Zo reed één chauffeur 71 kilometer per uur, de andere 73 kilometer per uur.

Op de Rijmenamseweg telt er een snelheidsbeperking van vijftig kilometer per uur. “Eén autobestuurder kreeg nog een proces-verbaal van waarschuwing voor een defect aan de lichten”, besluit de politie. “Eén fietser kreeg dan weer een proces-verbaal omdat hij zijn gsm gebruikte zonder zijn handen aan het stuur te houden.”