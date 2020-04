KV Bonheiden rouwt om clubicoon en jeugdtrainer Jef Vanelven: “Jef was een tweede vader voor zijn spelers” Antoon Verbeeck

23 april 2020

14u39 0 Bonheiden Voetbalclub KV Bonheiden is in rouw om het overlijden van jeugdtrainer Jozef ‘Jef’ Vanelven. De 64-jarige overleed dinsdag thuis in Mechelen na een hartfalen. Bij de club spreekt men van een verlies van een clubicoon. “Te gepasten tijde wordt Jef geëerd op het veld”, klinkt het bij KV Bonheiden.

“Er bestaan amper woorden die de pijn en het verlies van een goede vriend kunnen verzachten. Laat ons de wonderlijke tijd herinneren die we met hem hebben doorgebracht.” Bij KV Bonheiden kwam het overlijden van jeugdtrainer van de U9C Jef Vanelven totaal onverwacht.

Vanelven, die voor het eerst kennismaakte met de club als spelersvader, was al zo’n 35 jaar verbonden met KV. “Jef was een echt clubicoon. Hij maakte zijn intrede als vader van één van de spelers, werd later een gedelegeerd lid en de laatste jaren nam hij de rol van jeugdtrainer op zich. Hij heeft verschillende leeftijdscategorieën onder zijn hoede gehad. Voor die gastjes was hij als een tweede vader”, vertelt jeugdsecretaris Raymond Sierens.

Bijzonder mens

“Ik sprak hem enkele dagen geleden nog aan de telefoon. Er was geen vuiltje aan de lucht. Bij mijn weten had hij geen hartproblemen. Dit verlies komt voor ieder van ons uit het niets”, legt Raymond uit. “Hij was niet alleen een waardevolle trainer voor onze club, maar vooral een bijzonder mens met een gouden hart. Het paastoernooi, de quiz, een eetdag... je kon altijd op hem rekenen. Hij had de bijzondere gave om onbevooroordeeld en empathisch naar iedereen te luisteren en hij had een peperkoeken hart voor zijn jongens. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.”

Eren op het veld

Op de website van de club kan je momenteel een steunbetuiging kwijt of een foto van de overleden trainer inzenden. “Met de quarantainemaatregelen ligt alles bij onze club nu uiteraard stil. We hadden Jef dus al een tijdje niet meer gezien. Een eerbetoon is nu zeer lastig, maar eens deze periode achter de rug is, willen we hem eren op het veld of op de club, uiteraard met toestemming van zijn familie. Een clubicoon als hij verdient dat.”